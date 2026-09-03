Запад привёл к власти на Украине людей, который готовы ради денег погубить весь свой народ в мясорубке войны.

Об этом в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство Зеленского и его люди настолько зависят от продолжения войны, настолько зависят от западной помощи, что сами отдалились от украинского народа.

По сути, украинскому народу просто говорят: «Вы должны предоставить нам людей, которых мы отправим в мясорубку». И никаких выборов не будет, у вас не будет права голоса.

Команда Зеленского, которая управляет страной, полностью зависит от нас [США], и мы используем их. А они используют свой народ в качестве прокси-силы против России на протяжении всего своего существования. Вот, кто у власти», – сказал Кент.