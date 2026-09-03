«Это мы привели к власти на Украине людей, готовых сгубить свой народ» – экс-директор НКЦ США

Максим Столяров.  
03.09.2026 20:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 679
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина


Запад привёл к власти на Украине людей, который готовы ради денег погубить весь свой народ в мясорубке войны.

Об этом в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад привёл к власти на Украине людей, который готовы ради денег погубить весь свой...

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«Правительство Зеленского и его люди настолько зависят от продолжения войны, настолько зависят от западной помощи, что сами отдалились от украинского народа.

По сути, украинскому народу просто говорят: «Вы должны предоставить нам людей, которых мы отправим в мясорубку». И никаких выборов не будет, у вас не будет права голоса.

Команда Зеленского, которая управляет страной, полностью зависит от нас [США], и мы используем их. А они используют свой народ в качестве прокси-силы против России на протяжении всего своего существования. Вот, кто у власти», – сказал Кент.

«Мы уже видели это в других прокси-войнах, которые вели: в Афганистане, Вьетнаме, в какой-то степени – в Ираке.

Так что украинскому народу и правительству Зеленского не составляет труда предсказать, что будет дальше. Именно поэтому вы наблюдаете столько коррупции, и отток такого количества денег из Украины.

В американской и британской разведках по-прежнему работают те же люди, которые считали Россию экзистенциальной угрозой. А теперь Украина для них – площадка для применения всех этих разработок», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Это мы привели к власти на Украине людей, готовых сгубить свой народ» – экс-директор НКЦ США

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