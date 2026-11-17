«Это не просто несколько советников»: На французском ТВ признали, что их военные уже зашли на Украину
Оппозиционные партии Франции, выступающие за прекращение поддержки киевского режима, могут воспользоваться всплывшей в СМИ темой о тайной отправке режимом Эммануэля Макрона французских военных на Украину.
Об этом на канале LCI заявил редакционный директор журнала Le Figaro Гийом Роке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В сюжете напомнили, что высокопоставленный французский генералитет регулярно посещает Украину, отметили присутствие западных специалистов там и указали, что один из них, британец, недавно погиб.
Бывший журналист, депутат Европарламента Бернар Гетта поддержал власти Франции, которые воздерживаются от официальных комментариев по этому поводу, и выразил уважение французским специалистам, которые «рискуют жизнью ради поддержки Украины».
Роке тоже поддержал молчание официального Парижа, но указал на другую проблему.
«Чем незаметнее они действуют, тем меньше риска для них. С юридической точки зрения тоже нет проблем… Пока конституция не предусматривает, что при таких обстоятельствах необходимо уведомить парламент…
Не знаю, помните ли вы, год назад начальник штаба обороны, генерал Мандон, сделал заявление, которое, в принципе, было верным, сказав, что перед лицом угроз Франция должна быть готова потерять детей», – напомнил Роке.
Однако он призывает накануне президентских выборов позаботиться о том, чтобы «эта поддержка Украины в ее военном аспекте не была каким-то образом замаскирована».
«Потому что иначе легко представить, как и «Непокорная Франция», и «Национальное собрание», которые очень сдержанны — это еще мягко сказано — в отношении французской помощи Украине, могли бы использовать это, заявив: «Видите ли, мы скрываем кое-что от французов, мы не хотим признавать, что там есть помощь. Россия — ядерная держава. Мы рискуем своей собственной безопасностью, выступая в роли соучастников».
Мне кажется, эта тема взрывоопасна. Кроме того, мы понимаем, что говорим об этом уже некоторое время, потому что у нас есть ощущение, что это не просто несколько советников, действующих незаметно. Даже если это так, даже если их не очень много, политический аспект очень силен», – опасается Роке.
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