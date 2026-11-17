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Оппозиционные партии Франции, выступающие за прекращение поддержки киевского режима, могут воспользоваться всплывшей в СМИ темой о тайной отправке режимом Эммануэля Макрона французских военных на Украину.

Об этом на канале LCI заявил редакционный директор журнала Le Figaro Гийом Роке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете напомнили, что высокопоставленный французский генералитет регулярно посещает Украину, отметили присутствие западных специалистов там и указали, что один из них, британец, недавно погиб.

Бывший журналист, депутат Европарламента Бернар Гетта поддержал власти Франции, которые воздерживаются от официальных комментариев по этому поводу, и выразил уважение французским специалистам, которые «рискуют жизнью ради поддержки Украины».

Роке тоже поддержал молчание официального Парижа, но указал на другую проблему.

«Чем незаметнее они действуют, тем меньше риска для них. С юридической точки зрения тоже нет проблем… Пока конституция не предусматривает, что при таких обстоятельствах необходимо уведомить парламент… Не знаю, помните ли вы, год назад начальник штаба обороны, генерал Мандон, сделал заявление, которое, в принципе, было верным, сказав, что перед лицом угроз Франция должна быть готова потерять детей», – напомнил Роке.

Однако он призывает накануне президентских выборов позаботиться о том, чтобы «эта поддержка Украины в ее военном аспекте не была каким-то образом замаскирована».