«Это похлеще, чем в 22-м»: Укро-бизнес жалуется, что потерял дунайский маршрут

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В отличие от блокады украинских портов 2022 года, нынешняя – куда более опасная, поскольку ВС РФ тогда практически не наносили ударов по дунайским портам.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы вспомним 22-й год, фактически у нас хоть море не работало, но начали ехать «коридорами солидарности» благодаря нашим партнерам. Европа экспортировала осенью 21-го – зимой 22-го года значительное количество. Румыния освободила Констанцу, например, Польша – Гданьск, еще порты. Теперь в Европе пик уборочной компании, они законтрактованы на суда, их перевалочные системы загружены своим зерном, принять украинское очень тяжело», – говорит Марчук.

Вторым негативным моментом он называет падение финансовой способности украинских производителей в сравнении с 2022 годом, когда у них еще была «подушка безопасности».

Кроме того, обращает внимание эксперт, в 2022-м, за исключением единичных случаев, не обстреливались сухопутные маршруты и порты малого Дуная, куда массово переориентировался украинский бизнес и начал строить там перевалку.