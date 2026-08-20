«Это похлеще, чем в 22-м»: Укро-бизнес жалуется, что потерял дунайский маршрут
В отличие от блокады украинских портов 2022 года, нынешняя – куда более опасная, поскольку ВС РФ тогда практически не наносили ударов по дунайским портам.
Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы вспомним 22-й год, фактически у нас хоть море не работало, но начали ехать «коридорами солидарности» благодаря нашим партнерам.
Европа экспортировала осенью 21-го – зимой 22-го года значительное количество. Румыния освободила Констанцу, например, Польша – Гданьск, еще порты.
Теперь в Европе пик уборочной компании, они законтрактованы на суда, их перевалочные системы загружены своим зерном, принять украинское очень тяжело», – говорит Марчук.
Вторым негативным моментом он называет падение финансовой способности украинских производителей в сравнении с 2022 годом, когда у них еще была «подушка безопасности».
Кроме того, обращает внимание эксперт, в 2022-м, за исключением единичных случаев, не обстреливались сухопутные маршруты и порты малого Дуная, куда массово переориентировался украинский бизнес и начал строить там перевалку.
«Даже исходили из перспективы, что Дунай будет одним из центральных логистических хабов. Это заработало, мы тогда даже до показателя доходили 2,5 миллионов тонн Дунаем. Это рекордные цифры, Дунай таких цифр не знал. А сейчас, что мы видим? Что Дунай обстреливается, автомагистрали тоже. Вспомним 9 августа, обстрел на границе села Маяки, мост Одесса – Рени. На несколько часов было остановлено движение.
Враг и дальше будет пытаться препятствовать движению наземным транспортом. Поэтому более тяжелая ситуация. Потому и говорим мы
сегодня о тех обращениях поддержки, что без финансирования это будет просто катастрофический год», – тревожится Марчук.
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