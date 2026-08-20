«Это похлеще, чем в 22-м»: Укро-бизнес жалуется, что потерял дунайский маршрут

Игорь Шкапа.  
20.08.2026 15:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 791
 
Дзен, Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса


В отличие от блокады украинских портов 2022 года, нынешняя – куда более опасная, поскольку ВС РФ тогда практически не наносили ударов по дунайским портам.

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от блокады украинских портов 2022 года, нынешняя – куда более опасная, поскольку...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если мы вспомним 22-й год, фактически у нас хоть море не работало, но начали ехать «коридорами солидарности» благодаря нашим партнерам.

Европа экспортировала осенью 21-го – зимой 22-го года значительное количество. Румыния освободила Констанцу, например, Польша – Гданьск, еще порты.

Теперь в Европе пик уборочной компании, они законтрактованы на суда, их перевалочные системы загружены своим зерном, принять украинское очень тяжело», – говорит Марчук.

Вторым негативным моментом он называет падение финансовой способности украинских производителей в сравнении с 2022 годом, когда у них еще была «подушка безопасности».

Кроме того, обращает внимание эксперт, в 2022-м, за исключением единичных случаев, не обстреливались сухопутные маршруты и порты малого Дуная, куда массово переориентировался украинский бизнес и начал строить там перевалку.

«Даже исходили из перспективы, что Дунай будет одним из центральных логистических хабов. Это заработало, мы тогда даже до показателя доходили 2,5 миллионов тонн  Дунаем. Это рекордные цифры, Дунай таких цифр не знал. А сейчас, что мы видим? Что Дунай обстреливается, автомагистрали тоже. Вспомним 9 августа, обстрел на границе села Маяки, мост Одесса – Рени. На несколько часов было остановлено движение.

Враг и дальше будет пытаться препятствовать движению наземным транспортом. Поэтому более тяжелая ситуация. Потому и говорим мы
сегодня о тех обращениях поддержки, что без финансирования это будет просто катастрофический год», – тревожится Марчук.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Это похлеще, чем в 22-м»: Укро-бизнес жалуется, что потерял дунайский маршрут

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора