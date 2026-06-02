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Вместо того, чтобы ловить на улицах плательщиков налогов и отправлять их на войну, украинское государство должно озаботиться пополнением из числа иностранцев.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За пять полных месяцев 26-го года по государственной линии в Украину было завезено по максимальной оценке до 350 иностранных бойцов. Это мизерная цифра на самом деле и просто абсурд. Просто удивляешься, когда такие скандалы ежедневно: кого-то схватили, кого-то ловят ТЦК, кто-то отказывается, кто-то устраивает скандалы. Есть люди, их десятки тысяч, которые готовы принять участие в боевых действиях», – уверен укро-пропагандист.

По его словам, этих людей нужно «просто доставить».