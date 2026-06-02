«Это просто абсурд»: на Украину прибыло минимальное количество наёмников

Игорь Шкапа.  
02.06.2026 21:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 604
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вместо того, чтобы ловить на улицах плательщиков налогов и отправлять их на войну, украинское государство должно озаботиться пополнением из числа иностранцев.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы ловить на улицах плательщиков налогов и отправлять их на войну, украинское...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«За пять полных месяцев 26-го года по государственной линии в Украину было завезено по максимальной оценке до 350 иностранных бойцов. Это мизерная цифра на самом деле и просто абсурд. Просто удивляешься, когда такие скандалы ежедневно: кого-то схватили, кого-то ловят ТЦК, кто-то отказывается, кто-то устраивает скандалы. Есть люди, их десятки тысяч, которые готовы принять участие в боевых действиях», – уверен укро-пропагандист.

По его словам, этих людей нужно «просто доставить».

«А мы не прилагаем для этого системных усилий. Вместо этого у нас прилагаются большие системные усилия, чтобы ловить собственных плательщиков налогов и направлять их на пятый год войны туда, куда они уже совсем не мотивированы идти – на штурм или на закреп в первую линию», – жалуется укро-боевик.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Это просто абсурд»: на Украину прибыло минимальное количество наёмников

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить