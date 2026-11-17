Утверждения о том, что на Украине рекордный уровень коррупции – российская пропаганда.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявила посол ЕС на Украине Катарина Матернова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто мало знает об Украине, больше склонны верить разным нарративам, в том числе российским.

В частности, это российский нарратив о том, насколько глубоко коррумпирована Украина. А это неправда. И я убеждена, что это неправда.

Да, в Украине есть коррупция, но есть разоблачающие ее НАБУ и САП. Иногда уровень коррупции шокирует, в том числе и в институтах, в сфере верховенства права. Но украинцы – это общество, которое борется с коррупцией.

Но идея о том, что Украина самая коррумпированная в мире, это просто смешно», – попыталась выгородить киевский режим еврочиновница.