«Это российская пропаганда! Не верю, что Зеленский – вор!» – посол ЕС отбеливает режим
Утверждения о том, что на Украине рекордный уровень коррупции – российская пропаганда.
Об этом в интервью «Европейской правде» заявила посол ЕС на Украине Катарина Матернова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Те, кто мало знает об Украине, больше склонны верить разным нарративам, в том числе российским.
В частности, это российский нарратив о том, насколько глубоко коррумпирована Украина. А это неправда. И я убеждена, что это неправда.
Да, в Украине есть коррупция, но есть разоблачающие ее НАБУ и САП. Иногда уровень коррупции шокирует, в том числе и в институтах, в сфере верховенства права. Но украинцы – это общество, которое борется с коррупцией.
Но идея о том, что Украина самая коррумпированная в мире, это просто смешно», – попыталась выгородить киевский режим еврочиновница.
Хотя в ходе последних скандалов в воровстве уличали ближайшее окружение Зеленского, посол уверяет, что коррупция – это тяжелое наследие времен Януковича.
«Понимаете, какая история, в Украине до «революции достоинства» долго действовала система, которая должна измениться, но период изменений никогда не бывает простым и никогда не бывает легким», – оправдывает своих «сукиных сынов» Матернова.
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