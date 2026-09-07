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За четыре с половиной года СВО на украинских кладбищах появилось два с половиной миллиона могил ВСУшников.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, работающий в зоне боевых действий на Донбассе.

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«Есть одна американская неправительственная организация. Они использовали систему искусственного интеллекта для подсчета могил. И они использовали спутниковые снимки. Такие системы работают довольно хорошо. Был парень, который создал систему для подсчета количества деревьев в пустыне Сахара по спутниковым снимкам. Там миллиард деревьев в маленьких оазисах. А теперь они используют ту же систему для подсчета новых могил с украинским флагом по ежедневным снимкам из Украины. Потому что они хоронят этих парней очень специфическим образом. Они насчитали 2 миллиона 54 тысячи могил», – сказал Крапивник.

Он подчеркнул, что это касается только официальных потерь ВСУ, однако большинство тел остаются на поле боя.