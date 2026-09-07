«Это только часть потерь» – в США насчитали 2,5 миллиона свежих могил ВСУшников на Украине
За четыре с половиной года СВО на украинских кладбищах появилось два с половиной миллиона могил ВСУшников.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, работающий в зоне боевых действий на Донбассе.
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«Есть одна американская неправительственная организация. Они использовали систему искусственного интеллекта для подсчета могил. И они использовали спутниковые снимки.
Такие системы работают довольно хорошо. Был парень, который создал систему для подсчета количества деревьев в пустыне Сахара по спутниковым снимкам. Там миллиард деревьев в маленьких оазисах.
А теперь они используют ту же систему для подсчета новых могил с украинским флагом по ежедневным снимкам из Украины. Потому что они хоронят этих парней очень специфическим образом. Они насчитали 2 миллиона 54 тысячи могил», – сказал Крапивник.
Он подчеркнул, что это касается только официальных потерь ВСУ, однако большинство тел остаются на поле боя.
«И это не считая пропавших без вести или дезертиров. Большинство дезертиров мертвы, их записывают в дезертиры, потому что тогда не нужно платить их семьям.
Понимаете, ваш муж, сын, брат и так далее не погиб в бою, но мы вам ничего не дадим. И после того, как с ними поработают свиньи, крысы, вороны и собаки, мало что останется», – добавил он.
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