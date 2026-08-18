«Это великое дело!»: Лукашенко хочет торговать «охотничьими» автоматами. На очереди гранатометы

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Завод стрелкового оружия открылся в Белоруссии. Его открыли в бывших военных складах и будут производить автоматы ВСК-100Б со стопроцентной локализацией. Оружие создано на основе охотничьего карабина «Днепр», который давно производится в Белоруссии концерном «Молот-Оружие».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая завод, дал задание масштабировать производство и наладить экспорт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта, а не только поставляя в силовые структуры. Они кроме этого могут и гранатомет какой-то сделать. Пусть делают, а не откладывают на потом», – сказал Лукашенко.

Он распорядился разместить образец белорусского автомата в экспозиции Дворца Независимости в Минске.