«Это великое дело!»: Лукашенко хочет торговать «охотничьими» автоматами. На очереди гранатометы

Елена Острякова.  
18.08.2026 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 152
 
Tехнологии, Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия


Завод стрелкового оружия открылся в Белоруссии. Его открыли в бывших военных складах и будут производить автоматы ВСК-100Б со стопроцентной локализацией. Оружие создано на основе охотничьего карабина «Днепр», который давно производится в Белоруссии концерном «Молот-Оружие».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая завод, дал задание масштабировать производство и наладить экспорт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Завод стрелкового оружия открылся в Белоруссии. Его открыли в бывших военных складах и будут...

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«Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта, а не только поставляя в силовые структуры. Они кроме этого могут и гранатомет какой-то сделать. Пусть делают, а не откладывают на потом», – сказал Лукашенко.

Он распорядился разместить образец белорусского автомата в экспозиции Дворца Независимости в Минске.

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English version :: Читать на английском «Это великое дело!»: Лукашенко хочет торговать «охотничьими» автоматами. На очереди гранатометы

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