Ожидать от саммита в Шэньчжэне раздела мира масштабов Ялтинской конференции – это ложная аналогия.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия имеет свои интересы, но может здесь участвовать только в качестве союзника одной из сторон. Либо на стороне Китая, либо на стороне США.

Так вот, «Ялта»? Вспомните, что это такое было. Это был съезд-встреча победителей. Это всё были союзники в войне. Ещё не скоро начнётся «холодная война», сражаются против общего врага.

Здесь – враги встречаются. США и Китай – вовсе не дружественные государства, наверное, никто сейчас спорить не станет», – напомнил Ширяев.