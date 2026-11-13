«Это встреча врагов, а никакая не «Ялта-2» – Ширяев о саммите в Китае

Максим Столяров.  
13.11.2026 13:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 862
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, США


Ожидать от саммита в Шэньчжэне раздела мира масштабов Ялтинской конференции – это ложная аналогия.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ожидать от саммита в Шэньчжэне раздела мира масштабов Ялтинской конференции – это ложная аналогия....

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«Россия имеет свои интересы, но может здесь участвовать только в качестве союзника одной из сторон. Либо на стороне Китая, либо на стороне США.

Так вот, «Ялта»? Вспомните, что это такое было. Это был съезд-встреча победителей. Это всё были союзники в войне. Ещё не скоро начнётся «холодная война», сражаются против общего врага.

Здесь – враги встречаются. США и Китай – вовсе не дружественные государства, наверное, никто сейчас спорить не станет», – напомнил Ширяев.

«В такой ситуации, какой может быть дружественный раздел мира? Попытки установить границы, что-то типа Венского конгресса 1815 года. Наметить какие-то регионы, где в разных сферах друг другу стараться не мешать теоретически возможно.

Но я настолько в это не верю. Мне кажется, это ложные аналогии. В истории есть какие-то вещи, которые вам кажутся похожи, а, на самом деле, это ложная аналогия», – рассуждал эксперт.

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English version :: Читать на английском «Это встреча врагов, а никакая не «Ялта-2» – Ширяев о саммите в Китае

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