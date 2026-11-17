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Россия рассчитывает, что нынешняя зима станет тяжелейшим ударом для Украины.

Об этом на канале LCI заявил полковник французской морской пехоты в отставке, автор ряда книг по военной истории Мишель Гойя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полагаю, есть большая вероятность того, что этой зимой мы станем свидетелями решающей битвы. Именно этой зимой! Поясню: на фронте цель России — вовсе не бомбардировки Киева. Конкретная задача российских войск — захватить то, что называют «железным поясом». Это целая сеть городов в низинах — от Константиновки до Славянска, включая Краматорск и другие населенные пункты. Все они очень сильно укреплены. Это их главная цель», – сказал полковник.

По его словам, ВСУ удалось остановить продвижение ВС РФ на этом направлении, а потому русские сделали ставку на удары по энергосистеме Украины.