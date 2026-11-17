«Этой зимой мы станем свидетелями решающей битвы на Украине» – французский полковник
Россия рассчитывает, что нынешняя зима станет тяжелейшим ударом для Украины.
Об этом на канале LCI заявил полковник французской морской пехоты в отставке, автор ряда книг по военной истории Мишель Гойя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Полагаю, есть большая вероятность того, что этой зимой мы станем свидетелями решающей битвы. Именно этой зимой!
Поясню: на фронте цель России — вовсе не бомбардировки Киева. Конкретная задача российских войск — захватить то, что называют «железным поясом». Это целая сеть городов в низинах — от Константиновки до Славянска, включая Краматорск и другие населенные пункты. Все они очень сильно укреплены. Это их главная цель», – сказал полковник.
По его словам, ВСУ удалось остановить продвижение ВС РФ на этом направлении, а потому русские сделали ставку на удары по энергосистеме Украины.
«Расчет строится на том, что энергосистема Украины, прежде всего электросети, уже сильно изношена, ведь это далеко не первая «зимняя битва». Она и без того находится в крайне ветхом состоянии.
Предыдущая зима была для украинцев ужасной. И теперь Россия, опираясь на ряд технических преимуществ — например, на тот факт, что баллистические ракеты больше не перехватываются, а также на наличие новых видов вооружений, способных эффективнее преодолевать украинскую систему обороны, надеется окончательно сломить противника.
Цель — вынудить украинцев пережить зиму, которая станет для них настолько тяжелым ударом, что он окажется решающим и заставит их капитулировать», – заявил Гийом.
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