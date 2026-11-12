Ельцинский министр советует «великому дипломату Зеленскому» еще повысить градус хамства

Елена Острякова.  
12.11.2026 19:30
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Дипломатия, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский может отбросить последние намеки на дипломатию и начать хамить на полную катушку.

Об этом министр иностранных дел СССР и России, работавший во времена президентства Бориса Ельцина, а ныне перебежчик-иноагент Андрей Козырев заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Владимир Зеленский может отбросить последние намеки на дипломатию и начать хамить на...

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«Зеленский просто замечательный президент и дипломат. Он прекрасно прошел последние два года. Он лучше меня знает, что и когда нужно. Но, мне кажется, настал момент, когда можно перестать говорить таким дипломатичным языком: типа «мы конструктивно обсудили то или это», – сказал Козырев.

Он считает, что Зеленский может уже не опасаться такой же  жесткой реакции Белого дома, как та, которая последовала после его наглого диалога с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете:

«Тогда ударился об стену, но сейчас это не стена».

«Скоро будет новый Конгресс, и он скорее всего будет принимать какие-то меры по выделению средств на военную поддержку Украине, что Украине и нужно», – сказал Козырев.

Он советует Украине вообще отказаться от переговоров в нынешнем формате.

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