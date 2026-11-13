«ЕС – геополитический карлик, а Кремль лучше не злить» – грузинский политолог

Елена Острякова.  
13.11.2026 18:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Грузия, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Грузия постепенно переходит к нейтральной политике.

Об этом грузинский политолог Петре Мамрадзе заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грузия постепенно переходит к нейтральной политике. Об этом грузинский политолог Петре Мамрадзе заявил на...

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«У нашего правительства дела идут намного лучше, но этого недостаточно. Они все еще время от времени голосуют в ООН и на других форумах, где наши соседи Армения и Азербаджан воздерживаются от голосования. Они избегают деликатных вопросов, которые могут разозлить Кремль», – сказал Мамрадзе.

При этом мнением Европы, считает он, Грузия может и пренебречь.

«С Евросоюзом все ясно. В адрес Грузии звучат постоянные обвинения и клевета о том, что выборы были сфальсифицированы. Что они могут сделать в своем Евросоюзе, который находится в глубоком политическом кризисе?

ЕС остается геополитическим карликом. Они не могут причинить Грузии больший вред, чем уже причинили», – сказал Мамрадзе.

Он признал, что Грузия не может позволить себе военного конфликта с Россией.

«Даже если каждый грузин, включая женщин и маленьких детей, станут солдатами, не сможем защитить Грузию от нашего гигантского соседа», – сказал Мамрадзе.

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English version :: Читать на английском «ЕС – геополитический карлик, а Кремль лучше не злить» – грузинский политолог

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