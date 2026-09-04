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Если Россия решится на силовые действия против Прибалтики, помогающей бандеровской Украине, США, Франция и Британия вряд ли станут начинать ядерную войну.

Об этом на канале «The Peacemonger» заявил последний посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы давно понимали, что, если Советский Союз нападет на них [Европу] с применением ядерного оружия, Соединенные Штаты вряд ли решатся нанести ответный удар и подвергнуться риску нападения. А теперь мы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И теперь, честно говоря, некоторые страны НАТО, особенно небольшие, ведут себя так, что любой российский лидер счел бы это провокацией», – подчеркнул дипломат.