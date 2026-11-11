Евробизнесмен из Киева: «Даже не представляю, как город переживёт зиму»
В преддверии зимы в украинской столице условия для жизни становятся практическим невыносимыми.
Об этом в эфире телеканала oe24 заявил проживающий и ведущий бизнес на Украине австрийский предприниматель Вальтер Комарек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Комарек уверен, что война будет продолжаться до истощения военных и экономических ресурсов одной из сторон, но дал понять – более близка к такому положению дел Украина.
«Вероятно, это истощение наступит уже нынешней зимой, поскольку энергоснабжение сейчас упало, по сути, до 5 – 10% от прежнего уровня. В Киеве почти нет электричества: по ночам город погружается во тьму. Это просто невероятно.
Люди мёрзнут, им трудно даже приготовить горячую еду. Ситуация — ещё до наступления настоящих зимних холодов сложилась такая, которую здесь, в Австрии, даже трудно себе представить», – описывает ситуацию бизнесмен.
Он рассказывает, что в Киеве не работают лифты, поскольку во многих многоэтажках отсутствуют генераторы.
«Без генератора нет ни горячей воды, да и централизованная система горячего водоснабжения не работает — вода просто не подается. По сути, горячей воды из городского водопровода сейчас практически нет, поскольку тепловые электростанции в значительной степени разрушены.
Более того, сейчас российские войска целенаправленно наносят удары по узловым точкам энергосистемы — трансформаторным подстанциям и другим ключевым объектам инфраструктуры. То есть речь идет не только о самих электростанциях.
Если ситуация будет развиваться в том же духе, а мы видим, что именно так всё и происходит, то я даже не представляю, как Киев сможет пережить эту зиму. Остаётся лишь надеяться, что зима будет тёплой, но рассчитывать на это не стоит», – резюмировал Комарек.
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