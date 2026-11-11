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В преддверии зимы в украинской столице условия для жизни становятся практическим невыносимыми.

Об этом в эфире телеканала oe24 заявил проживающий и ведущий бизнес на Украине австрийский предприниматель Вальтер Комарек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комарек уверен, что война будет продолжаться до истощения военных и экономических ресурсов одной из сторон, но дал понять – более близка к такому положению дел Украина.

«Вероятно, это истощение наступит уже нынешней зимой, поскольку энергоснабжение сейчас упало, по сути, до 5 – 10% от прежнего уровня. В Киеве почти нет электричества: по ночам город погружается во тьму. Это просто невероятно. Люди мёрзнут, им трудно даже приготовить горячую еду. Ситуация — ещё до наступления настоящих зимних холодов сложилась такая, которую здесь, в Австрии, даже трудно себе представить», – описывает ситуацию бизнесмен.

Он рассказывает, что в Киеве не работают лифты, поскольку во многих многоэтажках отсутствуют генераторы.