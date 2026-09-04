Евродепутат рассказала, как прикрывается китайцами во время российских ударов по Киеву

Игорь Шкапа.  
04.09.2026 19:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 492
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


С наступлением ночи в украинской столицы воцаряется страх и ужас.

Об этом в эфире австрийской стриминговой платформы ServusTV On заявила Хенрике Брандштёттер, депутат Национального совета Австрии от либеральной проевропейской партии NEOS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С наступлением ночи в украинской столицы воцаряется страх и ужас. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Как только наступает темнота, всё кардинально меняется: воцаряется страх. Украину ждут очень тяжелые, трудные времена», – описывает она свои ощущения от посещения Киева.

У не поинтересовались, как она справляется с осознанием этой угрозы во время своих визитов на Украину.

«У меня есть несколько приемов. Прежде всего, я наладила широкую сеть контактов. Я хочу поддерживать связи не только с политиками, но и с представителями гражданского общества, военными, генералами и сотрудниками НПО.

И еще у меня есть пара хитростей: например, когда я бываю в Киеве, я не могу позволить себе дорогие отели, где останавливаются все подряд — от американских технических специалистов до шпионов. Это мне не по карману, но я нашла довольно потрепанную гостиницу прямо рядом с посольством Китая. А уж чего русские точно не станут делать, так это злить Китай или атаковать посольство. Поэтому я останавливаюсь там за 60 евро в сутки.

Ну и, конечно, нужно всегда быть начеку: скачивать приложения с оповещениями, следить за различными Telegram-каналами, просто держать руку на пульсе и принимать решения по ситуации», – трепалась австрийка.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Евродепутат рассказала, как прикрывается китайцами во время российских ударов по Киеву

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора