С наступлением ночи в украинской столицы воцаряется страх и ужас.

Об этом в эфире австрийской стриминговой платформы ServusTV On заявила Хенрике Брандштёттер, депутат Национального совета Австрии от либеральной проевропейской партии NEOS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У не поинтересовались, как она справляется с осознанием этой угрозы во время своих визитов на Украину.

«У меня есть несколько приемов. Прежде всего, я наладила широкую сеть контактов. Я хочу поддерживать связи не только с политиками, но и с представителями гражданского общества, военными, генералами и сотрудниками НПО.

И еще у меня есть пара хитростей: например, когда я бываю в Киеве, я не могу позволить себе дорогие отели, где останавливаются все подряд — от американских технических специалистов до шпионов. Это мне не по карману, но я нашла довольно потрепанную гостиницу прямо рядом с посольством Китая. А уж чего русские точно не станут делать, так это злить Китай или атаковать посольство. Поэтому я останавливаюсь там за 60 евро в сутки.

Ну и, конечно, нужно всегда быть начеку: скачивать приложения с оповещениями, следить за различными Telegram-каналами, просто держать руку на пульсе и принимать решения по ситуации», – трепалась австрийка.