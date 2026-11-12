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Если не реагировать на то, что Европа введёт даже небольшой контингент на Украину до остановки боевых действий, он постепенно станет полноценной группировкой НАТО на территории врага.

Об этом на канале «Книжный Центр × Delib» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально сейчас пришла информация – Еврокомиссия таки приняла решение об официальном размещении на территорию Украины до окончания военного конфликта, в ближайшие там дни-недели военные миссии не НАТО, а европейских стран, на территории Украины. Если станет известно местоположение этих сил, то по ним должен быть прилёт «Искандеров», крылатых ракет – так, чтобы от этой миссии осталось не более 50% личного состава. Тогда у европейцев возникнет дилемма: либо идти на войну с Россией, либо, поджав хвост, уползти в сторону», – сказал Сивков.

«По какому пути наш президент пойдёт – я не знаю. Но если это будет путь именно такой, что мы не станем бить, это приведёт к тому, что эта миссия будет расширяться, превращаясь в полноценный войсковой контингент НАТО, который будет активно участвовать в уничтожении для начала наших ракет, а потом уже и нанесении удара по нашим войскам на территории Украины. Это будет конфликт. Но это надо пресекать сразу. Если мы не уничтожим этот войсковой контингент, официальный натовский контингент, это будет путь к эскалации конфликта с распространением этого конфликта на Европу», – рассуждал полковник.

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