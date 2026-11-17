Ужесточение санкций, европейской риторики и действий против России, что и происходит сейчас, – это попытка Европы войти в переговорный процесс по Украине. Таким образом она демонстрирует свое недовольство тем, что находится на задворках переговоров.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа своими санкциями, а европейские санкции – ключевые части воздействия на Россию, – может остановить, сорвать любую разрядку между сторонами. Европа недовольна тем, что происходило на Абу-Даби без нее, без ее участия, – вот какого рода сигналы Европа сейчас посылает. Конечно, эти санкции будут иметь уже очень ограниченный эффект на российскую экономику, поскольку главный эффект уже исчерпан. Все, что можно было ввести, все те активы российские, которым можно было нанести ущерб, все это уже сделано. Сейчас это больше политический шаг: «Без нас вы не договоритесь. Мы готовы дальше идти под ястребиной позицией и дальше догонять Россию санкциями, ограничениями и всем остальным, пока она не согласится на перемирие», – сказал Бортник.

Укро-эксперт подчеркивает, что Европа в целом – недоговороспособный субъект, который может мирно существовать только под внешним управлением:

«Европа – очень сложный политический конгломерат для переговоров. Не зря обе мировые войны возникли и пошли из Европы. Европейцы в целом часто очень не способны договариваться и не склонны договариваться. Большой период стабильности в Европе более 70 лет в балансе между Советским Союзом и США функционировал только в режиме внешнего управления. Когда Советский Союз управлял своей частью Европы, а США управляли своей частью Европы».

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