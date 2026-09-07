Европа падет перед Россией «ногами вверх» – американский политолог

Анатолий Лапин.  
07.09.2026 15:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, ЕС, Россия


Нынешняя Европа неспособна воевать с Россией и, в случае столкновения с российскими войсками, моментально падет. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил американский политолог и публицист Леон Вайнштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, Европа отстала от России в вооружении как минимум на 10 лет.

Нынешняя Европа неспособна воевать с Россией и, в случае столкновения с российскими войсками, моментально...

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«10 лет надо – меньше ничего не получится. В течение этих 10 лет если Россия начнет проделывать то что, о чем мы с вами говорили, то те страны Европы, в которые Россия зайдет, падут. При этом нужно сказать комплимент Украине – это, наверное, одна из трех-четырех стран в Европе которая сопротивляется…

Албания, хотя она, вроде социалистическая, но они бы сопротивлялись, возможно, Венгрия – дальше, честно, я просто не знаю. Остальные на 50 либо на 100 процентов не будут сопротивляться. Я сейчас говорю о Франции, Германии, Бельгии и тому подобное. Итальянцы могут чуть-чуть начать, но тут же лягут то ли ноги вверх, то ли руки вниз. То есть практически вся Западная Европа абсолютно не способна из-за изменившейся культуры, женственности, неконфликтности», – заявил Вайнштейн.

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