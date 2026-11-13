Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские лидеры превратились в беспомощных наблюдателей, которые пытаются привлечь внимание Вашингтона и Москвы, но не способны предложить ничего, кроме очередных антироссийских санкций.

Об этом на заседании Европарламента заявил депутат из Болгарии Петр Волгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На переговорах в Абу-Даби, где США и Россия обсуждали будущую глобальную безопасность, представители ЕС бродили по коридорам в надежде, что кто-нибудь из важных персон обратит на них внимание или хотя бы кивнет. Никогда еще в истории европейские политики не были такими беспомощными и жалкими», — заявил Волгин.

Евродепутат также раскритиковал санкционную политику Брюсселя, подчеркнув, что предыдущие два десятка пакетов оказались бесполезными:

«Единственное, что могут придумать эти люди, это очередной пакет санкций против России. С бессмысленным упорством лидеры ЕС продолжают убеждать нас, что именно эта мера нанесет сокрушительный удар по Евразийскому Союзу. По Российской Федерации. И это при том, что тысячи санкций снова и снова оказывались неэффективными».

По мнению Волгина, с нынешним руководством ЕС никто не станет всерьез обсуждать будущее европейской безопасности:

«Мы хотим, чтобы Европа была представлена за столом переговоров, а не вела себя как маленькая напуганная собачонка».

Читайте также: Ну и чего вы добились 21 пакетом санкций? Одни убытки! – Урсулу чихвостят в Европарламенте.