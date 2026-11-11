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Европейские элиты заинтересованы в продолжении украинского конфликта, поскольку опасаются, что в будущем Украина и Россия могут объединить усилия против Запада.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил бывший участник карательной операции против ЛДНР в составе нацбатальонов, депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, признанный террористом в РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа сейчас — один из главных заинтересантов войны. У них большущий страх от того, что Украина в перспективе может объединить усилия с Россией или даже воевать против них. Знаете, им в страшном сне снится образ светлейшего князя Ереванского и Варшавского правителя Паскевича. И они думают: а если кто-то, будущий Паскевич, появится там, в «Азове» (террористическая организация, запрещённая в РФ) или где-то ещё? А если украинцы в составе российских полков придут? Поэтому, чем больше погибнет украинцев и чем больше они обескровят Россию, воюя между собой, тем лучше для Европы. Они — бенефициары этой Каиновой войны. Именно они. По-другому это рассматривать нельзя», — заявил Мосийчук.

Напомним, Иван Паскевич — русский военачальник и государственный деятель XIX века, генерал-фельдмаршал, князь Варшавский и граф Ереванский. Он командовал русскими войсками при взятии Эривани во время русско-персидской войны, подавлении Польского восстания 1830–1831 годов и Венгерской кампании 1849 года. Именно его военные походы и победы сделали Паскевича символом продвижения Российской империи на Запад.