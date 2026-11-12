Фашистская Финляндия готова возглавить поход Европы на восток – Рамм
Финляндия героизирует СС-овцев и раздувает антироссийские настроения в народе, готовясь к нападению на Россию.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт и журналист, гвардии майор запаса Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Важно то, что в Финляндии сейчас очень сильно раскачан реваншистский дух. Мы как-то забываем, например, что очень большое количество финнов не в финской армии воевали, а пришли добровольцами к немцам, в СС. Они же оказались на Западе.
Если мы, например, историю «зеленых беретов» американских почитаем, мы обнаружим большое количество финнов, которые воевали в финскую войну потом на стороне СС, а потом вообще оказались американскими «зелеными беретами». Одного такого героя в 2000-х годах нашли на совместной экспедиции вьетнамцев, американцев и финнов недалеко от тропы Хо Ши Мина», – сказал Рамм.
«Эти коллаборационисты, они все время существовали, но они были отделены от того финского общества. Сейчас их пустили. И им оказывают всяческую поддержку, вылепили из них героев. И сейчас в Финляндии парадоксально развит реваншистский дух. Прямо вот до одури развит.
И мы же видим, что Европа готовит новый поход на восток, и финны там одни из главных участников и бенефициаров. Они просто спят и видят, они готовятся», – добавил он.
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