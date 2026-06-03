Фемида ля комедия: как одесский суд оправдал пьяных ТЦКашников

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Укро-тэцэкашники в Одессе продолжают, как каждый день подчеркивает их начальство, «защищать родину». Для этого они выволокли мужика из кардиологии и отмудохали врачей, оштрафовали на огромную сумму тяжелого ДЦПшника за то, что вовремя не «добежал» до военкомата на своих ходунках, могилизировали гражданина Германии, и пох, что незаконно — он уже где-то в окопе, а также избили школьника — тот просто не понравился…

И люди интересуются — неужели людоловы вообще не несут никакого наказания за такие проказы?!. Несут! Еще как! В связи с чем показательны недавние судебные процессы над гестаповцами.

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Так, в одесский суд Киевского района поступили пять исков в отношении сотрудников ТЦК, которые творили примерно то, что описано в начале, но находились при этом в нетрезвом состоянии, что доказано экспертизой (на Украине запрещено продавать алкоголь людям в военной форме). Поэтому зверства-то судья оправдал — а как же, «защита родины», а вот за пьянство — пожурил.

Судья Вадим Иванчук («хероя» надо знать в лицо и по имени) признал водителей пяти бусификаторов виновными и выписал им штрафы в 17 тысяч гривен (около 400 у. е. — тэцэкашникам на семечки), но при этом не лишил их водительских прав, что противоречит закону. Когда же судью спросили, «а с фига ли?», он заявил, что «проявил лояльность на судейское усмотрение». Я в домике.

«Все нарушители были действующими военными, сотрудниками районных ТЦК или членами общественного формирования по охране порядка [ОПГ, в связке с военкомами похищающая людей]. Если забрать у них права, они не смогут выполнять служебные, боевые и логистические задачи по обороне страны», — пояснил Иванчук.

Ну, понимаете, инвалидов и сердечников калечить не смогут, людей на бусах давить пьяными — тоже.

Однако Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия Украины (чот ржу) ничтоже сумняшеся данные аргументы отвергла и постановила:

«Действия судьи создали иллюзию безнаказанности за одно из самых опасных правонарушений. Закон не предусматривает никаких льгот за пьяную езду, независимо от статуса нарушителя. Напротив, закон прямо запрещает смягчать наказание по этой статье, ссылаясь на личность водителя».

И далее — а-та-та! — судья получил выговор! К тому же его на один месяц лишили права на надбавку к зарплате… за один месяц.

«Вот почему так?» — недоумевают наивные.

Разгадка, между тем, в декларации судьи Иванчука. Согласно финансовым документам, он зарабатывает два миллиона гривен в год. А на счету хранит личные сбережения — 192 тыс. долларов и 420 тыс. гривен. И это только официально, понимаете, чтобы в глаза людям не стыдно было смотреть и Гуччи подороже покупать!..

А что там неофициально — одному черту из верхушки ТЦК известно!

Засим — бей ДЦПшников, калечь просто так школьников, разбойничай, вымогай! Ничего тебе не будет, ибо «задачи по обороне страны» выполнять нужно! СУГС.