Философ: Украинство – это убийство русского. Нет никакой «русской Украины»

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Суть украинства – это отречение от русского и уничтожение его. Не может быть никакой «русской Украины».

Об этом в интервью «прозревшей» журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, ради чего существует украинский проект — это убийство русскости, убийство русского народа. Он для другого не был, вот со времён самих начал. Я напомню то, что Руси действительно были разные: и Белые, и Червоные, и были разные конфликты, и княжества действительно воевали между собой. Но ни одно из них украинскостью-то не называлось. Как у вас во Львове Русская улица оказалась? Это как-то очень забавно, то, что древнейшая плащаница всех этих регионов на каком языке написана? На русском… Украинство существует с единой целью – это прекрасный полигон убийства вот этого народа. Как физического, так и духовного. Заметьте, что, как только мы выдумываем себе другую, «русскую Украину», мы уже, по сути, участники этой игры. Потому что мы даём пространство для полигона, причём даём ему индульгенцию безопасности, а он будет отрабатывать всё более новые интересные продвинутые технологии», – заявил Щелин.

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