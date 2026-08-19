Финляндия подключается к передаче бандеровцам данных для обхода российской ПВО

Максим Столяров.  
19.08.2026 11:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Американцы и французы, а с недавних пор и Финляндия передают Украине разведданные для обхода российской системы противовоздушной обороны.

Об этом на канале «Изолента» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы и французы, а с недавних пор и Финляндия передают Украине разведданные для обхода...

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«Американские сенаторы сказали, что США поставляют Украине бесплатно разведывательную информацию, причём, высокого качества, в высоком решении. С какой дискретностью – мы не знаем, то есть, сколько раз в сутки.

До этого была информация, что США и Франция также составили карту противовоздушной обороны России – где находятся РЛС, комплексы того или иного типа.

Это позволяет Украине прокладывать маршруты в обход наших зенитно-ракетных систем. И выходить к цели, обойдя те позиции, которые могли бы их перехватить. Это делается именно США и Францией. Сейчас к этому процессу ещё подключается Финляндия», – сказал Кнутов.

«Финны пока запустили четыре разведывательных спутника. В следующем году они планируют запустить сотню. И, естественно, эти спутники будут работать, в том числе, на Украину», – добавил эксперт.

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English version :: Читать на английском Финляндия подключается к передаче бандеровцам данных для обхода российской ПВО

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