Финляндию затянули в НАТО при помощи пропагандистской кампании по дезинформации населения.

Об этом в ходе Тбилисского форума по нейтралитету заявил финский политолог, в прошлом политический советник в Европарламенте Сакари Линден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор поинтересовался отношением жителей Финляндии к НАТО, членом которого несколько лет назад стала эта страна. Линден заметил, что еще до начала российской СВО почти 80% финнов выступали против вступления в НАТО, спустя несколько месяцев уже от 70% до 80% финнов изменили свое мнение.

«Начало войны в Украине сопровождалось масштабной кампанией дезинформации и пропаганды со стороны ведущих финских СМИ, которые использовали «западную идентичность» в качестве инструмента. Они продвигали идею о том, что для того, чтобы быть «хорошим европейцем», «хорошим представителем Запада», необходимо вступить во все те институты, которые составляют основу однополярного мира. При этом они избегали обсуждения каких-либо геополитических первопричин конфликта в Украине и тому подобного», – сказал Линден.

По его словам, на данный момент поддержка НАТО в его стране несколько снизилась и составляет около 60%.

«Часть этой пропаганды и дезинформации со стороны мейнстримных СМИ заключается в создании образа того, что в мире по-прежнему существует однополярная система, и что Финляндия, вступив в НАТО, может делать всё, что ей вздумается. Она может провоцировать кого угодно и как угодно, ведь рядом есть великая держава, которая в конечном итоге придет и спасет Финляндию, если та столкнется с какими-либо проблемами», – подчеркнул политолог.

По его словам, в итоге действительность оказалась иной.