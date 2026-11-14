Финский политолог: «Нас предали, пообещав, что в НАТО мы можем делать что угодно»
Финляндию затянули в НАТО при помощи пропагандистской кампании по дезинформации населения.
Об этом в ходе Тбилисского форума по нейтралитету заявил финский политолог, в прошлом политический советник в Европарламенте Сакари Линден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Модератор поинтересовался отношением жителей Финляндии к НАТО, членом которого несколько лет назад стала эта страна. Линден заметил, что еще до начала российской СВО почти 80% финнов выступали против вступления в НАТО, спустя несколько месяцев уже от 70% до 80% финнов изменили свое мнение.
«Начало войны в Украине сопровождалось масштабной кампанией дезинформации и пропаганды со стороны ведущих финских СМИ, которые использовали «западную идентичность» в качестве инструмента. Они продвигали идею о том, что для того, чтобы быть «хорошим европейцем», «хорошим представителем Запада», необходимо вступить во все те институты, которые составляют основу однополярного мира. При этом они избегали обсуждения каких-либо геополитических первопричин конфликта в Украине и тому подобного», – сказал Линден.
По его словам, на данный момент поддержка НАТО в его стране несколько снизилась и составляет около 60%.
«Часть этой пропаганды и дезинформации со стороны мейнстримных СМИ заключается в создании образа того, что в мире по-прежнему существует однополярная система, и что Финляндия, вступив в НАТО, может делать всё, что ей вздумается. Она может провоцировать кого угодно и как угодно, ведь рядом есть великая держава, которая в конечном итоге придет и спасет Финляндию, если та столкнется с какими-либо проблемами», – подчеркнул политолог.
По его словам, в итоге действительность оказалась иной.
«На самом деле — и это обсуждается в США еще со времен первого президентского срока Барака Обамы — Соединенные Штаты больше не рассматривают Европу как важнейший регион мира. Им приходится сосредоточивать свои войска в Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке. Сейчас у них там возникли трудности, и они выводят оттуда свои силы. Получается, что финский народ оказался предан собственным политическим классом, который обещал, что США придут на помощь, но этого не происходит», – резюмировал Линден.
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