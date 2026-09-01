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В России сделали ставку на увеличение скорости своих ударных беспилотников, которые, по сути, стали дешевыми ракетами.

Об этом в эфире канала ICTV заявил советник диктатора Владимира Зеленского по БПЛА Сергей Бескрестнов («Флэш»), передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Ведущая поинтересовалась, над чем сейчас работают росссийские военные разработчики.

«Ответ будет очень прост. Это со скоростью. Русские понимают, что мы произведем реактивные перехватчики. Это только вопрос времени. И что будет дальше? И дальше русские пытаются думать на шаг впереди нас, а мы стараемся думать так же дальше. Многие слышали такое слово «Бандероль». Это не реактивный шахед, а что-то вроде реактивной ракеты, крылатой ракеты, но это очень дешевая, простая крылатая ракета. Вот русские будут пытаться делать этих «Бандеролей» очень много. Мы видим прогноз по строительству: где-то до 1000 в месяц «Бандеролей», – сказал «Флэш».

По его словам, кроме того, русские будут производить аналогичную ударно-реактивную ракету.