Французский эксперт: «Россия и Иран способны нас парализовать в два клика»
Кибератаки России и Ирана куда опаснее по последствиям для Запада, чем бомбардировки.
Об этом в эфире телеканала LCI заявил французский историк, автор книги «Когда Китай проснется» Жан-Франсуа Колозимо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В эфире подняли тему масштабных компьютерных сбоев, накрывших США.
Собкор канала в Белом доме Соня Дриди заметила, что хотя глава Госдепа Марко Рубио утверждает, что признаков кибератаки нет, «однако в Вашингтоне ощущается нарастающая тревога». Так, по информации семи опрошенных телеканалом CNN американских чиновников, Иран якобы планирует подорвать «грязную бомбу» в Вашингтоне.
«Так что, действительно, в американской столице среди населения ощущается некое нарастающее чувство паники», – отметила она.
А вот Колозимо считает, что самые серьезные угрозы кроются в киберсфере.
«Речь идет о кибератаках со стороны Ирана или России. Именно такие инструменты наши враги сейчас испытывают и развивают, чтобы нанести нам максимальный ущерб.
И это — настоящая война, а не просто гибридная война. Она способна полностью парализовать жизнь общества», – тревожится Колозимо.
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