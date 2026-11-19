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Кибератаки России и Ирана куда опаснее по последствиям для Запада, чем бомбардировки.

Об этом в эфире телеканала LCI заявил французский историк, автор книги «Когда Китай проснется» Жан-Франсуа Колозимо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли тему масштабных компьютерных сбоев, накрывших США.

Собкор канала в Белом доме Соня Дриди заметила, что хотя глава Госдепа Марко Рубио утверждает, что признаков кибератаки нет, «однако в Вашингтоне ощущается нарастающая тревога». Так, по информации семи опрошенных телеканалом CNN американских чиновников, Иран якобы планирует подорвать «грязную бомбу» в Вашингтоне.

«Так что, действительно, в американской столице среди населения ощущается некое нарастающее чувство паники», – отметила она.

А вот Колозимо считает, что самые серьезные угрозы кроются в киберсфере.