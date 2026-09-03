Французский политолог: Китай, Россия и США должны договориться о судьбе Украины – без участия ЕС
Создается впечатление, что США потеряли интерес к Украине, сосредоточившись на Иране, и передав бандеровцев под опеку ЕС.
Об этом французский доктор политических наук и специалист по международным отношениям Кэролайн Галактерос заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Проблема в том, что на данный момент вся энергия администрации Трампа сосредоточена на ситуации в Иране. Очевидно, у нее осталось не так много энергии, чтобы заботиться об Украине. Они позволяют Европе заниматься этой темой, и создается впечатление, что американцы ничего не хотят, кроме как отправить в Москву директора ЦРУ», – сказала Галактерос.
Она считает, что великие державы должны отстранить европейцев, не желающих вести переговоры с Россией, и договориться сами.
«Что на самом деле было бы необходимо, это вернуться к диалогу великих держав: Китая, России и США. Возможно, нам нужно вернуться к тому, что было сказано в Анкоридже. Это было для Украины намного лучше, чем то, что происходит с ней сейчас», – сказала Галактерос.
English version :: Читать на английском Французский политолог: Китай, Россия и США должны договориться о судьбе Украины – без участия ЕС