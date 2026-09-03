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Создается впечатление, что США потеряли интерес к Украине, сосредоточившись на Иране, и передав бандеровцев под опеку ЕС.

Об этом французский доктор политических наук и специалист по международным отношениям Кэролайн Галактерос заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что на данный момент вся энергия администрации Трампа сосредоточена на ситуации в Иране. Очевидно, у нее осталось не так много энергии, чтобы заботиться об Украине. Они позволяют Европе заниматься этой темой, и создается впечатление, что американцы ничего не хотят, кроме как отправить в Москву директора ЦРУ», – сказала Галактерос.

Она считает, что великие державы должны отстранить европейцев, не желающих вести переговоры с Россией, и договориться сами.