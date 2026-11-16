Фронт на Украине уже целиком держат наёмники НАТО – Артамонов
Российский военный эксперт Александр Артамонов не разделяет оптимизма по поводу якобы скорого выхода Запада из военного конфликта на Украине.
Об этом он рассказал на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Западом вложены десятки миллиардов евро [в антироссийскую войну].Вы что, считаете, что они все это спишут в пассив? Они зачем вложили в это предприятие?
Как это ни страшно говорить, для них война – это просто доходное предприятие. Это для нас бедствие, для них – доходное предприятие. У них города на месте, все в порядке. Деньги вкладывают, 80% территории Украины отчекрыжили с черноземами, с полезными ископаемыми, с людьми талантливыми.
Я знаю, как они подняли ВВП у Польши, когда началась массовая миграция, исход украинцев от нацизма на территорию Польши. Поляки это не ценят, специально делают вид, что ничего не замечают. Для них-то это доходное предприятие», – сказал Артамонов.
«Фронт на сегодня уже держит НАТО.С кем, кстати, из профессиональных военных наших не поговорю, они тоже это понимают.
Они эфир слушают: сплошная польская, французская, английская, испанская речь. Там 32 страны плюс 30 стран-пособников и помощников», – добавил выступающий.
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