Российский военный эксперт Александр Артамонов не разделяет оптимизма по поводу якобы скорого выхода Запада из военного конфликта на Украине.

Об этом он рассказал на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западом вложены десятки миллиардов евро [в антироссийскую войну].Вы что, считаете, что они все это спишут в пассив? Они зачем вложили в это предприятие?

Как это ни страшно говорить, для них война – это просто доходное предприятие. Это для нас бедствие, для них – доходное предприятие. У них города на месте, все в порядке. Деньги вкладывают, 80% территории Украины отчекрыжили с черноземами, с полезными ископаемыми, с людьми талантливыми.

Я знаю, как они подняли ВВП у Польши, когда началась массовая миграция, исход украинцев от нацизма на территорию Польши. Поляки это не ценят, специально делают вид, что ничего не замечают. Для них-то это доходное предприятие», – сказал Артамонов.