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События вокруг Гагаузии развиваются по самому тревожному сценарию. Кишинёв продолжает менять правила с целью удушения автономии.

24 августа парламент Молдовы, контролируемый нелегитимным президентом Майей Санду и её карманной партией «Действие и солидарность», во втором чтении принял поправки в Избирательный кодекс. 15 ноября жители Гагаузии ещё в последний раз выберут Народное собрание по одномандатным округам. Затем система станет пропорциональной: вся автономия превратится в единый многомандатный округ, а гарантированное представительство небольших населённых пунктов исчезнет.

Одновременно Центральный избирательный совет Гагаузии включается в общенациональную систему избирательных органов, а кандидату в башканы потребуется знание румынского и гагаузского языков.

Параллельно министр образования, соросёнок и зоологический русофоб Дан Перчун заявил, что в новом техническом колледже в Комрате, строящемся при поддержке Турции, русского языка обучения не будет. По его словам, русский якобы «уменьшает пространство» для румынского и гагаузского.

На этом фоне Народное собрание Гагаузии готовит декларацию о непризнании решения Конституционного суда от 9 июля, ограничившего возможности автономии самостоятельно регулировать ряд вопросов.

Картина действительно тяжёлая.Но именно здесь начинается главная ошибка пессимистов и плакальщиков: они принимают наступление Кишинёва за уже состоявшуюся победу.

Что происходит на самом деле?

Кишинёв последовательно разбирает прежнюю конструкцию автономии. Законно избранный башкан в тюрьме. Полномочия автономных институтов сужаются. Избирательная система меняется. Контроль над выборами усиливается. Русский язык вытесняется из сферы образования. Логика команды Санду очевидна: превратить Гагаузию из политически самостоятельного региона в обычную административную единицу румынизируемой Молдовы.

Но есть принципиальная проблема. Кишинёв изменил правила игры, но не изменил игроков. Гагаузия остаётся тем же обществом – с собственной политической идентичностью, исторической памятью, православной традицией, широким использованием русского языка и устойчивой ориентацией значительной части населения на Россию. Именно поэтому нынешнюю ситуацию нельзя рассматривать только как разгром Гагаузии.

И самая большая ошибка – требовать вернуть старые правила любой ценой.Старые правила уже меняются.Значит, нужно сделать то, что умеет настоящий политический игрок: научиться выигрывать по новым правилам.

15 ноября ещё действует мажоритарная система. Это последний шанс максимально консолидировать автономистский электорат и провести в Народное собрание сильную команду.

А затем пропорциональная система может оказаться не только угрозой, но и возможностью. Раньше необходимо было выигрывать отдельные округа. Теперь достаточно получить высокий результат по всей Гагаузии.

Значит, нужен единый автономистский политический проект: ПСРМ, местные политики, независимые кандидаты, мэры, общественные деятели и новая профессиональная элита должны перестать конкурировать друг с другом.

Не пять пророссийских проектов по 10%, а один сильный политический кулак. То, что Кишинёв рассчитывает использовать для дробления Гагаузии, при грамотной стратегии можно превратить в механизм консолидации всей автономии.

Не сепаратизм, а автономизм. Гагаузии необходимо сменить и собственную риторику. Главная формула:«Мы не против Молдовы. Мы за ту Молдову, которая была создана компромиссом 1994 года». За территориальную целостность – но с реальной автономией. За государственный молдавский язык – но не за вытеснение русского и гагаузского. За отношения с Европой – но без отказа от России. За нейтралитет, а не превращение Молдовы в военный плацдарм. Так Кишинёву будет гораздо труднее представить автономистов «сепаратистами и агентами Москвы».

Главный фронт – политика, а не улица. Отсутствие массовых протестов не означает капитуляции.После дела Гуцул многие жители Гагаузии понимают цену прямого столкновения с государственным аппаратом. Но человек может не выйти на площадь и при этом не проголосовать за партию Санду. Поэтому сейчас важнее не число митингов, а число голосов, депутатов, мэров, юристов и общественных организаций.

Гагаузии нужен постоянный юридический штаб, который будет оспаривать решения Кишинёва, обращаться в Конституционный суд и международные институции, фиксировать нарушения автономных прав и заставлять центральную власть объяснять свои действия собственной Конституцией и законом №344/1994. Не нарушать закон самим, а заставлять Кишинёв объяснять, почему он отказывается от духа компромисса 1994 года.

Русский язык — не слабость, а ресурс. Вместо бесконечного спора «русский против румынского» нужна простая формула: «Мы не против молдавского языка. Мы против вытеснения русского и гагаузского». Это уже не геополитика, а конкретные права родителей, детей и учителей.

Русский язык необходимо защищать не как лозунг «за Россию», а как реальное право жителей автономии получать образование и сохранять свою культурную среду.

Самое главное – новая элита. Гагаузия слишком долго зависела от нескольких политических фигур.Это её слабость. Нужны десятки новых политиков и общественных деятелей, которые знают русский, гагаузский и молдавский/румынский, разбираются в европейском праве, умеют вести переговоры и не превращают каждую проблему в просьбу о спасении извне.

Россия при этом может оставаться важнейшим культурным, экономическим и гуманитарным партнёром.Но политически Гагаузия должна демонстрировать прежде всего собственную субъектность.И тогда нынешняя атака Кишинёва может обернуться парадоксальным результатом.

Кишинёв пытается поставить автономию под контроль – а вынуждает её создавать современную, консолидированную и профессиональную политическую систему.Поэтому ситуация действительно тяжёлая. Но это не конец игры.