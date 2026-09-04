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Угрозы, которые озвучивает украинское руководство в адрес России, сладко выглядят для украинского обывателя, но на деле лишь ухудшают в итоге положение дел Киева, ведь украинская столица уже вторую неделю беспрерывно атакуется с воздуха.

Об этом в эфире «Радио Чикаго» заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди, я читаю соцсети, задаются себе вопросом: каким образом можно парализовать воздушное пространство в России, если наше пространство парализовано, и ничего нельзя поделать? А как это можно сделать? Ну, возможно, есть какие-то секреты Полишинеля, не знаю. Может, действительно будут очень хорошие какие-то успешные меры предприняты в этом компоненте. Но каким образом оно решает сейчас просто тотальное истребление и столицы, и вообще всей инфраструктуры логистической? Сейчас уже энергетика официально как цель. Да, она и была, но сейчас подчеркнуто сделано, акцентировано», – сказал Дроздов.

Он считает, что за всем этим остается лишь наблюдать и напомнил, что [диктатор] Зеленский грозил устроить в Москве блэкаут.