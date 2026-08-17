Газета правительства России: На Украине запущен новый разведцентр ЦРУ вместо разрушенного в начале СВО

Михаил Рябов.  
17.08.2026 09:46
  (Мск) , Москва
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Война, Россия, США, Украина


На Украине вместо разрушенного в начале СВО секретного разведцентра ЦРУ построен новый, куда стекается информация со всей сети секретных баз, открытых американцами у границы с Россией задолго до СВО.

Об этом сегодня пишет «Российская газета» – официальный печатный орган правительства РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине вместо разрушенного в начале СВО секретного разведцентра ЦРУ построен новый, куда стекается...

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«Несчитанные миллиарды из американского бюджета текут в направлении Киева. Вместо разрушенного в начале СВО нашими войсками лесного разведцентра вырыли, глубоко закопав в землю, новый бункер, напичканный всеми возможными техническими устройствами.

Теперь это глубокое подземное укрытие превратилось в своеобразный узел связи, куда стекается вся секретная информация. Данные поступают из дюжины разведточек, действующих близ российского приграничья», – говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что США имеют прямое отношение к терактам в России.

«Особое внимание – атакам дронов на российские города. И на организацию террористических актов, которые учителя из США называют «саботажем». Для этого вглубь территории России забрасываются подготовленные ими диверсанты».

По сведениям газеты, «сейчас часть американских спецслужб перебазировалась подальше от Киева в западную часть Украины» – впрочем, за всё время ударов по украинской столице посольство США ни разу не пострадало.

Напомним, что еще в 2024 году газета New York Times сообщила о постройке ЦРУ целой сети секретных баз вдоль границы с Россией еще задолго до СВО.

«Пост прослушивания в украинском лесу является частью поддерживаемой ЦРУ сети шпионских баз, построенной за последние восемь лет и включающей 12 секретных мест вдоль российской границы», – открыто писали сами американцы.

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