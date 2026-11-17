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Появление НАТО, где бы то ни было, ни к чему хорошему не приводило.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-подхода после выступления на 21‑м Восточноазиатском саммите в Маниле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там, где появляется НАТО, там ничего хорошего никогда не происходило. И вторжение НАТО в Ирак, вторжение НАТО в бывшую Югославию, многие другие авантюры… Ливия. Везде, где НАТО выходило за территории своих стран-членов, это были военные, достаточно агрессивные миссии, ни в одной из этих точек, куда НАТО заходило с оружием в руках, ситуация лучше не стала», – сказал Лавров.

«Наоборот, везде возникли очень глубокие кризисы, которые сейчас приходится расхлёбывать прежде всего соседним странам. Но ущерб нанесён значительный», – добавил министр.

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