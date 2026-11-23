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Германия наращивает военные возможности, готовясь к потенциальному столкновению с Россией.

Об этом в эфире подкаста немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера заявил генерал Бундесвера, командир дислоцированной в Литве 45-й танковой бригады Кристоф Хубер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерал уверяет, что натовский контингент в Прибалтике не будет застигнут врасплох.

«Несмотря на колоссальные потери, которые Россия несет в ходе войны на Украине, ее потенциал продолжает расти. Мы видим, что возможности российской стороны расширяются: увеличивается численность личного состава, наращиваются производственные мощности. Вся российская промышленность — по сути, весь промышленный сектор — уже полностью переведены на военные рельсы, на нужды оборонной индустрии. Разумеется, для нас это факторы, которые необходимо учитывать в своих расчетах: какими именно возможностями в конечном итоге будет располагать Россия? В ответ на это нам, безусловно, также требуется наращивать собственный потенциал. Именно этим мы сейчас в авральном режиме занимаемся в бундесвере», – сказал Хубер.

При этом он признал, что НАТО круглосуточно отслеживает ситуацию в России и Белоруссии.