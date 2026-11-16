Генерал бундесвера: «Мы постоянно обвиняем русских в том, что они никогда не делали»
В Германии часто объявляют то или иное происшествие «диверсией русских», но в итоге оказывается, что Россия к этому непричастна.
Об этом в эфире видеоблога mym by Simo заявил Эрих Вад, бригадный генерал бундесвера в отставке, бывший военный советник канцлера Ангелы Меркель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия совершила акт агрессии против Украины, нарушив нормы международного права. Такое поведение недопустимо, и в Европе нельзя оставлять подобные действия без ответа. Безусловно, здесь необходимо провести «красную линию», но при этом важно сохранять чувство меры.
Параллельно с этим наш западный лидер — США (я вовсе не антиамериканист, но это факт) также предпринимали действия, противоречащие международному праву, причем не только в наше время, но и в прошлом. Поэтому здесь важно соблюдать баланс, в том числе при оценке событий в контексте внешней политики», – сказал Вад.
Он скептически отнесся к утверждению, что переход на военные рельсы пойдет на пользу немецкой экономике.
«В краткосрочной перспективе это, возможно, так и есть: например, автомобильная промышленность отчасти даже рада (я вижу это как бизнес-консультант), когда появляется возможность переориентироваться на оборонный сектор.
В краткосрочной перспективе это, безусловно, может дать некий положительный импульс, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе для Германии это — совершенно неприемлемый путь. Потому что, если рассматривать ситуацию в масштабах всей экономики, такой подход совершенно неэффективен и не ведет к достижению нужных целей», – считает генерал.
Он согласился с ведущим, что раздувание «российской угрозы» призвано отвлечь внимание общества от насущных проблем.
«Внешняя угроза действительно отвлекает внимание и служит своего рода ширмой, скрывающей многое. Везде, где что-то идет не так, сразу начинают подозревать русских. Недавно даже в связи с задержками на железной дороге — и там упомянули русских. Это уже перебор.
Конечно, существуют асимметричные угрозы, есть и гибридные формы ведения войны, но эта чрезмерность, это преувеличение, например, в случаях с обнаружением беспилотников и тому подобным.. уже много раз бывало, что поспешно заявляли: «Это русские!». А потом выяснялось, что вовсе не они», – признал генерал.
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