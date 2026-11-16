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В Германии часто объявляют то или иное происшествие «диверсией русских», но в итоге оказывается, что Россия к этому непричастна.

Об этом в эфире видеоблога mym by Simo заявил Эрих Вад, бригадный генерал бундесвера в отставке, бывший военный советник канцлера Ангелы Меркель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия совершила акт агрессии против Украины, нарушив нормы международного права. Такое поведение недопустимо, и в Европе нельзя оставлять подобные действия без ответа. Безусловно, здесь необходимо провести «красную линию», но при этом важно сохранять чувство меры. Параллельно с этим наш западный лидер — США (я вовсе не антиамериканист, но это факт) также предпринимали действия, противоречащие международному праву, причем не только в наше время, но и в прошлом. Поэтому здесь важно соблюдать баланс, в том числе при оценке событий в контексте внешней политики», – сказал Вад.

Он скептически отнесся к утверждению, что переход на военные рельсы пойдет на пользу немецкой экономике.

«В краткосрочной перспективе это, возможно, так и есть: например, автомобильная промышленность отчасти даже рада (я вижу это как бизнес-консультант), когда появляется возможность переориентироваться на оборонный сектор. В краткосрочной перспективе это, безусловно, может дать некий положительный импульс, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе для Германии это — совершенно неприемлемый путь. Потому что, если рассматривать ситуацию в масштабах всей экономики, такой подход совершенно неэффективен и не ведет к достижению нужных целей», – считает генерал.

Он согласился с ведущим, что раздувание «российской угрозы» призвано отвлечь внимание общества от насущных проблем.