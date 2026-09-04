Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вернувшиеся с фронта ВСУшники с оружием в руках пойдут «добиваться справедливости».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы просто идем по этому пути. Я понимаю, что когда ребята вернутся с фронта, они с оружием в руках уйдут, и будут решать вопросы так, как они умеют. Я говорил со своим побратимом [нацистом-тягниоковцем] Юрием Сиротюком, он был в кратковременном отпуске. Он мне рассказывал историю о том, как он там с кем-то общался. И парень говорит: «Когда приду куда-нибудь в село, если этот какой-то аграрий, местный князек начнет снова так же ко мне относиться, вытащу гранату и на этом все закончится», – привёл пример генерал.

При этом ведущий заметил, что это не единичный случай и напомнил, как депутат сельсовета в Закарпатье бросил три гранаты в своих коллег.

Ягун говорит, что помнит этот эпизод, поскольку очень хорошо его изучал.