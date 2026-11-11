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Ради спасения Украины [диктатор] Владимир Зеленский должен согласиться на поездку в Москву.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил экс-начальник главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерал заметил, что на данном этапе встреча лидеров двух стран не имеет смысла из-за разных позиций. Он напомнил: всегда таким встречам предшествует кропотливая работа переговорных групп, а первые лица лишь ставят подписи под согласованным документом.

При этом Вовк считает, что было бы нормально, если бы Зеленский заявил, что едет в Москву с предложениями, поддержанными США и ЕС. Отставной СБУшник уточнил – он бы лично на месте Зеленского поехал. На что ведущая заметила, что это уже выглядит как проявление слабости.

«Нет, совершенно нет. «Я уезжаю, чтобы спасти Украину. Я еду, чтобы остановить смерти и увечья украинцев». Разве это слабость? Или я буду сидеть и созерцать, как гибнут украинцы? Вот это сила. Да или нет? Я не согласен категорически с такой позицией», – Вовк решил поучить СБУшной хитрости недалёкую укро-ведущую.

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