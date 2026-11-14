Генерал США: На Украину нужно завести мощные силы НАТО, способные нанести ущерб русским

Игорь Шкапа.  
14.11.2026 14:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 573
 
Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия не имеет никакого права вето на ввод войск НАТО или расширение альянса на территорию Украины.

Об этом в эфире немецкого канала ZDF заявил экс-командующий войсками США в Европе, ястреб-русофоб Бен Ходжес, проживающий в Германии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не имеет никакого права вето на ввод войск НАТО или расширение альянса на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы не должны предоставлять России право вето в вопросах безопасности Украины. Украина не представляет угрозы для России, как, впрочем, и НАТО. Так почему мы вообще должны допускать мысль о том, что Россия может иметь право вето в отношении наших договоренностей с Украиной? Лучшей гарантией для Украины, безусловно, является членство в НАТО, хотя, как мы уже убедились, даже это не дает полной гарантии», – заявил генерал.

По его словам, следует настаивать в первую очередь на прекращении огня, а лишь потом переходить к обсуждению договоренностей.

«И тогда можно будет, возможно, создать некие миротворческие силы. Но это должны быть очень мощные миротворческие силы, способные действительно нанести ущерб русским, если те начнут обходить или нарушать достигнутые договоренности. А они наверняка попытаются это сделать. Иными словами, речь идет не о нескольких тысячах солдат, катающихся на внедорожниках в голубых беретах. Нет, это должно быть что-то серьезное. Настоящий миротворческий контингент с соответствующим мандатом, способный дать реальный отпор, если Россия нарушит договоренности.

Итак, последовательность такова: сначала — прекращение огня, затем русские должны доказать, что действительно его соблюдают. После этого можно вести переговоры о том, как завершить войну, а затем — направить туда миротворческие силы, которые на определенный срок обеспечат поддержание мира», – заявил Ходжес.

Метки:

English version :: Читать на английском Генерал США: На Украину нужно завести мощные силы НАТО, способные нанести ущерб русским

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора