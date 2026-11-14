Россия не имеет никакого права вето на ввод войск НАТО или расширение альянса на территорию Украины.

Об этом в эфире немецкого канала ZDF заявил экс-командующий войсками США в Европе, ястреб-русофоб Бен Ходжес, проживающий в Германии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы не должны предоставлять России право вето в вопросах безопасности Украины. Украина не представляет угрозы для России, как, впрочем, и НАТО. Так почему мы вообще должны допускать мысль о том, что Россия может иметь право вето в отношении наших договоренностей с Украиной? Лучшей гарантией для Украины, безусловно, является членство в НАТО, хотя, как мы уже убедились, даже это не дает полной гарантии», – заявил генерал.

По его словам, следует настаивать в первую очередь на прекращении огня, а лишь потом переходить к обсуждению договоренностей.

«И тогда можно будет, возможно, создать некие миротворческие силы. Но это должны быть очень мощные миротворческие силы, способные действительно нанести ущерб русским, если те начнут обходить или нарушать достигнутые договоренности. А они наверняка попытаются это сделать. Иными словами, речь идет не о нескольких тысячах солдат, катающихся на внедорожниках в голубых беретах. Нет, это должно быть что-то серьезное. Настоящий миротворческий контингент с соответствующим мандатом, способный дать реальный отпор, если Россия нарушит договоренности.

Итак, последовательность такова: сначала — прекращение огня, затем русские должны доказать, что действительно его соблюдают. После этого можно вести переговоры о том, как завершить войну, а затем — направить туда миротворческие силы, которые на определенный срок обеспечат поддержание мира», – заявил Ходжес.