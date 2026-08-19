«Герань» навестила житомирское управление полицаев

Вадим Москаленко.  
19.08.2026 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 606
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Реактивная «Герань» поразила Главное управление полиции Житомирской области.

Двое полицейских погибли, ещё двадцать – получили ранения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Реактивная «Герань» поразила Главное управление полиции Житомирской области. Двое полицейских погибли, ещё двадцать –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В результате обстрела погибли двое полицейских. По меньшей мере 20 человек пострадали. Возник пожар кровли и четвертого этажа», – сообщил и. о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Несмотря на туманные заявления полицаев, на видеозаписи прилёта видно, что взрыв получился мощным, и пострадал не только четвёртый этаж.

Также СМИ противника сообщают, что в ближайшее время ожидается кратное увеличение ударов новыми «Геранями».

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Герань» навестила житомирское управление полицаев

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора