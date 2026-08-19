«Герань» навестила житомирское управление полицаев
Реактивная «Герань» поразила Главное управление полиции Житомирской области.
Двое полицейских погибли, ещё двадцать – получили ранения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В результате обстрела погибли двое полицейских. По меньшей мере 20 человек пострадали. Возник пожар кровли и четвертого этажа», – сообщил и. о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.
Несмотря на туманные заявления полицаев, на видеозаписи прилёта видно, что взрыв получился мощным, и пострадал не только четвёртый этаж.
Также СМИ противника сообщают, что в ближайшее время ожидается кратное увеличение ударов новыми «Геранями».
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