Германия залазит в кредиты ради спонсирования Украины – экс-депутат «АдГ»

Максим Столяров.  
01.09.2026 11:39
  (Мск) , Москва
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Германия будет вынуждена брать огромные кредиты для закрытия дыры в бюджете, но всё равно продолжает выделять деньги бандеровскому режиму.

Об этом в интервью журналисту-расследователю Патрику Баабу заявила переехавшая в Россию бывшая депутат АдГ Ольга Петерсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Германия делает всё возможное, чтобы вмешаться в этот конфликт не в качестве нейтрального посредника, а в качестве партнёра со своими солдатами и техникой на передовой.

А когда были поставлены танки, я поняла, что, какое бы правительство в Германии ни было, оно будет продолжать эту милитаризацию. О ней говорят все СМИ. И у неё много лоббистов.

Это будет невозможно остановить, потому что потребность в деньгах, в этих лоббистских группах очень велика», – сказала Петерсен.

«Мы и сейчас видим, что в Германии единственная отрасль экономики, которая находится в «зелёной зоне» – это вооружение. Всё остальное уже размазано.

И вот уже четвёртый год Германия ничего не зарабатывает. Правительство снова снизило ожидания до 0,6% роста ВВП. А сейчас идёт война с Ираном, и мы должны ожидать дальнейшего спада.

Германия может брать кредиты практически бесконечно, и должна будет это делать, потому что в следующем бюджете у нас дыра почти 200 миллиардов евро. Откуда возьмутся такие деньги?!

Но 90 миллиардов сейчас переводятся на Украину, из которых Германия имеет наибольшую долю», – возмущалась экс-депутат.

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