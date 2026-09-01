Германия будет вынуждена брать огромные кредиты для закрытия дыры в бюджете, но всё равно продолжает выделять деньги бандеровскому режиму.

Об этом в интервью журналисту-расследователю Патрику Баабу заявила переехавшая в Россию бывшая депутат АдГ Ольга Петерсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия делает всё возможное, чтобы вмешаться в этот конфликт не в качестве нейтрального посредника, а в качестве партнёра со своими солдатами и техникой на передовой.

А когда были поставлены танки, я поняла, что, какое бы правительство в Германии ни было, оно будет продолжать эту милитаризацию. О ней говорят все СМИ. И у неё много лоббистов.

Это будет невозможно остановить, потому что потребность в деньгах, в этих лоббистских группах очень велика», – сказала Петерсен.