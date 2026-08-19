Глава МИД Украины надул швейцарцев с киевской Лаврой – Мосийчук
Украинские власти выклянчивают за рубежом деньги на якобы уничтоженные Россией древние реликвии, за которые выдают современный новодел.
Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДН в составе запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Экс-депутат говорит, что его рассмешило недавнее заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, сообщившего, что Швейцария выделяет 750 тысяч франков на восстановление Успенского собора в Киево-Печерской лавре.
«[Сибига] говорит: Россия ударила дроном по Киево-Печерской лавре, сгорели перекрытия времён Мазепы, пострадали фрески времён Киевской Руси, ещё какие-то реликвии, Россия уничтожает там и так далее, и так далее, спасибо швейцарцам, что дали денег», – рассказал Мосийчук.
По его словам, Сибига «выклянчил денег под выдумку».
«Дело в том, что нынешний Успенский собор Киево-Печерской лавры – это новодел, построенный в 2000-х годах Сан Санычем Омельченко, был, царство ему небесное, такой мэр Киева. И там нет перекрытий времён Мазепы. Вообще не было. Значит, восстанавливать нечего.
И фрески там не было Киевской Руси, и вообще ничего там старого не было. Там кусок старого храма, и то без фресок, без ничего, вмонтирован в стену… Потому что Успенский собор Киево-Печерской лавры во время немецкой оккупации Киева был подорван, он был уничтожен», – напомнил Мосийчук.
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