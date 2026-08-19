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Украинские власти выклянчивают за рубежом деньги на якобы уничтоженные Россией древние реликвии, за которые выдают современный новодел.

Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДН в составе запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-депутат говорит, что его рассмешило недавнее заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, сообщившего, что Швейцария выделяет 750 тысяч франков на восстановление Успенского собора в Киево-Печерской лавре.

«[Сибига] говорит: Россия ударила дроном по Киево-Печерской лавре, сгорели перекрытия времён Мазепы, пострадали фрески времён Киевской Руси, ещё какие-то реликвии, Россия уничтожает там и так далее, и так далее, спасибо швейцарцам, что дали денег», – рассказал Мосийчук.

По его словам, Сибига «выклянчил денег под выдумку».