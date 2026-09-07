Глава миссии Украины в НАТО: Альянс снимает психологический барьер для войны с Россией
Кроме дипломатической и политической, Россия и НАТО движутся к военной конфронтации.
Об этом в интервью «РБК-Украина» заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Издание, заметив, что страны НАТО начали сбивать над своей территорией дроны, которые объявляются российикими, поинтересовалось, снимаются ли в альянсе «психологические барьеры относительно российской угрозы».
«Абсолютно подтверждаю. Этот барьер был снят еще 10 сентября прошлого года, когда НАТО впервые сбило российские дроны, зашедшие на территорию Польши. Да, были вопросы и даже насмешки в Украине – чем и как это было сбито. Но почему-то был проигнорирован факт, что вообще были сбиты российские дроны. После этого мы видим, что НАТО постоянно начало это делать», – сказала Гетьманчук.
По ее словам, «НАТО переосмысливает всю свою политику сдерживания».
«Поэтому я вижу, что есть все больше понимания того, что, помимо политической и дипломатической конфронтации между Россией и НАТО, которая уже идет определенное время, может происходить и военная конфронтация. И границы между политической, дипломатической и военной конфронтацией могут быть достаточно размытыми», – надеется глава миссии Украины при НАТО.
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