Глава миссии Украины в НАТО: Альянс снимает психологический барьер для войны с Россией

Игорь Шкапа.  
07.09.2026 15:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 568
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Кроме дипломатической и политической, Россия и НАТО движутся к военной конфронтации.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме дипломатической и политической, Россия и НАТО движутся к военной конфронтации. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Издание, заметив, что страны НАТО начали сбивать над своей территорией дроны, которые объявляются российикими, поинтересовалось, снимаются ли в альянсе «психологические барьеры относительно российской угрозы».

«Абсолютно подтверждаю. Этот барьер был снят еще 10 сентября прошлого года, когда НАТО впервые сбило российские дроны, зашедшие на территорию Польши. Да, были вопросы и даже насмешки в Украине – чем и как это было сбито. Но почему-то был проигнорирован факт, что вообще были сбиты российские дроны. После этого мы видим, что НАТО постоянно начало это делать», – сказала Гетьманчук.

По ее словам, «НАТО переосмысливает всю свою политику сдерживания».

«Поэтому я вижу, что есть все больше понимания того, что, помимо политической и дипломатической конфронтации между Россией и НАТО, которая уже идет определенное время, может происходить и военная конфронтация. И границы между политической, дипломатической и военной конфронтацией могут быть достаточно размытыми», – надеется глава миссии Украины при НАТО.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Глава миссии Украины в НАТО: Альянс снимает психологический барьер для войны с Россией

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора