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Кроме дипломатической и политической, Россия и НАТО движутся к военной конфронтации.

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание, заметив, что страны НАТО начали сбивать над своей территорией дроны, которые объявляются российикими, поинтересовалось, снимаются ли в альянсе «психологические барьеры относительно российской угрозы».

«Абсолютно подтверждаю. Этот барьер был снят еще 10 сентября прошлого года, когда НАТО впервые сбило российские дроны, зашедшие на территорию Польши. Да, были вопросы и даже насмешки в Украине – чем и как это было сбито. Но почему-то был проигнорирован факт, что вообще были сбиты российские дроны. После этого мы видим, что НАТО постоянно начало это делать», – сказала Гетьманчук.

По ее словам, «НАТО переосмысливает всю свою политику сдерживания».