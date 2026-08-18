Главы сельсоветов отказываются сдавать дезертиров и уклонистов в лапы ТЦК – жалобы экс-комбрига

Игорь Шкапа.  
18.08.2026 19:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинцы тотально отрицательно настроены к процессу мобилизации, причем их мнение разделяют и органы власти, в первую очередь, на местах.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы тотально отрицательно настроены к процессу мобилизации, причем их мнение разделяют и органы власти,...

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«В августе месяце 26го года у нас огромное недоверие нации к процессу мобилизации. И это нужно менять, начиная с самого низа. Если брать по закону, чья это обязанность? Это долг всей вертикали власти, начиная с председателей объединенных территориальных общин и выше, выше, выше», – рассуждал Козел.

Впрочем, он отмечает, что глава общины не заинтересован в этом процессе, поскольку занимает избирательную должность.

«Он знает каждый двор почти в этом селе. Знает, где там сбежавшие СОЧники, знает, где некоторые уклонисты, кто откупился и все остальное. Если он действительно займется реальной мобилизацией, то на следующих выборах его не изберут 100%.

Потому что это мобилизация – бусификация? В каждый двор приезжает бусик ТЦК и говорит: «Здесь люди, которые откупились, давайте проведем еще раз ВВК. Здесь прячется СОЧник». Если этот глава ОТГ, это самое низшее звено власти, так сделает, то следующие выборы он 100% не выиграет в этой ОТГ.

А это же маленький, но бюджет. А у нас по принципу – все рвутся к кормушке. Это маленькая кормушка. Ну, как он сам себя оставит без средств, без доступа к этой кормушке», – описывает ситуацию экс-комбриг.

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