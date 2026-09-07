Визит Урсулы фон дер Ляйен в Гренландию – это не история про «укрепление связей». Это история про то, как Европа пытается сделать вид, что она ещё игрок, когда её уже сняли с шахматной доски.

Шестого сентября глава Еврокомиссии прилетела в Нуук с двухдневным визитом. Объявила о 200 миллионах евро на 2026–2027 годы. Подписала совместную декларацию об укреплении экономических связей. Всё это – на фоне учений НАТО «Arctic Shield», в которых участвуют 400 военнослужащих из 10 стран. Звучит как «укрепление позиций». Выглядит как попытка удержаться на подножке уходящего поезда.

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Пенни Наас из немецкого фонда Маршалла назвала Гренландию новым «геополитическим фронтом» между Европой и США. Она считает, что этот остров может стать для Европы даже большим вызовом, чем Украина, в вопросе создания независимой оборонной мощи. И это не преувеличение.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна перейти под контроль США до конца его президентского срока в январе 2029 года. Вашингтон ведёт переговоры с Нууком и Копенгагеном об открытии ещё трёх баз в южной части острова. США хотят не просто военного присутствия – они хотят контроля над территориями для будущих баз и права вето на китайские и российские инвестиционные проекты.

Европа, в свою очередь, предлагает деньги. 200 миллионов евро. Плюс обещание увеличить помощь до 520–530 миллионов евро в следующем бюджетном периоде.

Аналитики из Парламентской газеты сформулировали это предельно ясно: Европа может определять, что считает неприемлемым, но больше не в состоянии это предотвратить. Это именно тот разрыв между словом и властью, который знаменует растущую маргинальность Европы в многополярном мире.

И дело даже не в том, что 200 миллионов евро – это капля в море по сравнению с американскими амбициями. Дело в том, что ЕС не может предложить Гренландии военных гарантий. Только политическую поддержку. А когда твой главный «союзник» одновременно является главным соперником за этот кусок земли, политическая поддержка превращается в ритуальный танец.

Почему это важно? Потому что Гренландия – это зеркало. В нём видно, как Европа пытается играть в большую геополитику, не имея ни военной мощи, ни стратегической автономии. Видно, как Брюссель тратит деньги на символические жесты, когда Вашингтон действует. Видно, как элиты, связанные с транснациональными корпорациями, пытаются сохранить однополярный мир, в котором Европа остаётся сырьевым придатком.

Профессор Марк Якобсен из Королевского датского военного колледжа точно заметил: Гренландия пытается диверсифицировать отношения, чтобы не стать «пешкой» в конкуренции между великими державами. Но проблема в том, что при текущем раскладе сил Гренландия – и Европа вместе с ней – уже стали пешками.

Вывод прост: визит фон дер Ляйен в Гренландию не меняет баланс сил. Он его подтверждает. Европа может обещать. Европа может подписывать декларации. Но когда твой главный союзник одновременно является главным соперником, а у тебя нет ни армии, ни стратегии – ты не игрок. Ты зритель.