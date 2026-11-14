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Военный баланс в Закавказье невозможен.

Об этом грузинский политолог Лаша Касрадзе заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С кем нам балансировать? С Россией? Ни одно из государств южного Кавказа на это неспособно… Если южный Кавказ, в частности, Грузия перестанет восприниматься как инструмент против России, то с точки зрения безопасности все станет намного лучше. Только так наш северный сосед сможет чувствовать себя более комфортно», – сказал Касрадзе.

Он считает, что Грузия не должна позволять Западу опять втягивать себя в противостояние.

«Как такое маленькое государство может представлять угрозу для крупной ядерной державы, расположенной к северу от нас? Очевидно, что может, если станет прокси-государством и своего рода тараном против этой державы. История доказывает, что это вполне возможно. Классический пример – Украина», – сказал Касрадзе.

Он уверен, если бы Украина была бы нейтральной, «она бы избежала этого национального самоубийства».