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В преддверии выхода игры «GТА 6» и ажиотажа вокруг главного события года для геймеров, некие умельцы сгенерировали ИИ-видеоролик, стилизованный под трейлер хита, но в особом, украинском издании – «ТЦК Edition».

Сотрудник ТЦК представлен в ролике, как типичный грубый мужлан в камуфляже, жёстко бусифицирующий встречных-поперечных молодых людей, а всех попадающихся на его пути детей, женщин и старушек сокрушающий ударом тяжелого армейского ботинка.

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Ролик ожидаемо вызвал недовольство командования ТЦК. Там принялись открещиваться от обвинений в садизме и пребывании мобилизованных в скотских условиях.

Сервильным украинским СМИ спущен «темник»: у всех схваченных на улице есть комфортные спальные места со свежим бельём, ортопедическим матрасом и подушкой, а каждый маловер может посетить ТЦК и убедиться лично.

Все многочисленные свидетельства обратного требуется считать «российскими фейками». Более того, с недавних пор среди вступающих в брак украинцев появилась добрая юморная традиция, свидетельствующая о большом уважении к сотрудникам ТЦК в обществе. Теперь не жених выкупает невесту у подружек, а невеста выкупает жениха у сотрудников ТЦК.

Вот так, с шутками и прибаутками происходит регулярное пополнение пушечным мясом рядов «Сил обороны Украины» – на радость людям, назло врагам.