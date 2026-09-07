Без торговли с Россией Европа начнёт голодать, но всё равно не сможет вырваться из-под власти глобалистов.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, работающий в зоне боевых действий на Донбассе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Европейские муки голода вот-вот перерастут в настоящий голод. Из-за нехватки дизельного топлива, нехватки авиационного топлива, из-за снижения урожайности и невозможности получить доступ к украинскому зерну, которое просто сгниет.

Но для руководства ЕС это просто подарок судьбы. Если посмотреть, насколько они укрепили свою власть за последние пять лет, то можно увидеть, что они больше не притворяются, что стремятся к демократии. Она им не нужна.

Они активно вмешиваются и уничтожают то немногое, что осталось от суверенитета этих провинций. Это уже не государства. Франция, Германия – не государства. Это провинции Брюсселя, элит Эпштейна. То есть старой, извращенной, коррумпированной аристократии Центральной и Западной Европы.

Они просто используют новый трюк, чтобы остаться у власти. Но для жителей Европы это крах и катастрофа. Возможно, они еще этого не осознают. Они редко осознают, что переживают коллапс, пока он не закончится, или не зайдет слишком далеко», – сказал Крапивник.