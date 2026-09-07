И выхода нет: страны ЕС превращаются в голодающие провинции «клуба Эпштейна» – Крапивник
Без торговли с Россией Европа начнёт голодать, но всё равно не сможет вырваться из-под власти глобалистов.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, работающий в зоне боевых действий на Донбассе.
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«Европейские муки голода вот-вот перерастут в настоящий голод. Из-за нехватки дизельного топлива, нехватки авиационного топлива, из-за снижения урожайности и невозможности получить доступ к украинскому зерну, которое просто сгниет.
Но для руководства ЕС это просто подарок судьбы. Если посмотреть, насколько они укрепили свою власть за последние пять лет, то можно увидеть, что они больше не притворяются, что стремятся к демократии. Она им не нужна.
Они активно вмешиваются и уничтожают то немногое, что осталось от суверенитета этих провинций. Это уже не государства. Франция, Германия – не государства. Это провинции Брюсселя, элит Эпштейна. То есть старой, извращенной, коррумпированной аристократии Центральной и Западной Европы.
Они просто используют новый трюк, чтобы остаться у власти. Но для жителей Европы это крах и катастрофа. Возможно, они еще этого не осознают. Они редко осознают, что переживают коллапс, пока он не закончится, или не зайдет слишком далеко», – сказал Крапивник.
«ЕС воспользовался этим кризисом по полной. Знаете, они значительно укрепили свою власть. Венгрия была препятствием, теперь Венгрия – провинция, и не более того.
Им нужна Россия в качестве врага. И они поставили все свое будущее на то, чтобы уничтожить Россию, истребить русских и поживиться российскими ресурсами в ближайшие пару сотен лет.
Они паразиты. Западная элита – абсолютные паразиты. Поэтому им нужно тело побольше, из которого можно высасывать кровь. Вот на что они сделали ставку», – добавил он.
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