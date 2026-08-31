Крупнейшие мировые игроки прогревают почву для перевода Украины под внешнее управление ООН.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Василию Апасову заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, если стороны договорятся и ООН примет соответвстующее решение, то мнение Украины будет никому неинтересно при этом.

«О том, что никакого мира не будет вообще, я думаю, знают все. В лучшем случае будет перемирие. Перемирие, единственное, которое может быть, — это то, которое подтверждено резолюцией СБ ОН с участием Украины, дробь Евросоюза, либо без участия Украины, дробь Евросоюза. Это важно. Подтверждение того, что по итогу оно к этому всё идёт, это то, что из чулана русские вдруг внезапно вытянули тему внешнего управления Украиной на переходный период, мотивируя тем, что Украина находится под внешним управлением якобы по их версии сейчас… Они наигрывают себе максималистичную стартовую позицию. Значит, соответственно, цель — выйти на некое перемирие по итогам СВО. Ну а для того, чтобы формулировка была правильная и для них хорошая, они начинают играть максималистичную позицию», – рассуждал он.

«Технически выносится резолюция на СБ ООН – и голосуется всё. В ней написано, значит, что Украина осуществляет эффективный контроль над такой-то территорией, Россия осуществляет эффективный контроль на такой-то территорией, количество вооружённых сил там такое-то, на такой-то территории, разводятся туда-то, туда-то, ответственные страны такие-то, такие-то. Значит, происходят выборные процессы, переходный период политический на столько-то. Ну и так далее, и так далее. То есть оно устанавливает общую рамку, которая будет неприятна для Украины, я скажу вам сразу… Украина может, конечно, если будет такая резолюция СБ ОН, иметь своё мнение по чему угодно. Другое дело, что этой резолюции СБ ОН будет придерживаться кто? Будет придерживаться НАТО, будет придерживаться ЕС, будет придерживаться Россия, Турция. США. А соответственно, если эти страны будут придерживаться этой резолюции СБ ООН, то по итогу мнение Украины будет абсолютно неинтересно», – заключил Чаплыга.

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