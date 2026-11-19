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Заявления об Украине проживающего в Калифорнии принца Гарри шокировали Британию.

Об этом в своем видеоблоге заявил британский обозреватель королевской семьи из таблоида The Daily Beast Том Сайкс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор говорит, что сразу предполагал, что слова принца Гарри по итогам его поездки на Украину окажутся «необоснованными, непродуманными, сырыми, бесполезными, идиотскими, глупыми».

«Даже трудно сказать, какое из множества нелепых, ошибочных и бесполезных заявлений Гарри является самым неудачным. Взять, к примеру, его слова о том, что он хотел бы вернуться в армию и снова начать службу. Хм. Ну да. В прошлый раз это ведь так «удачно» вышло, правда, Гарри? Всё прошло «замечательно». Помнишь, как тебя пришлось экстренно эвакуировать, потому что твоё присутствие раскрыто? Это создало огромную угрозу безопасности для твоих сослуживцев. Министерству обороны стоило целое состояние отправить тебя туда. Помнишь всё это? Что-нибудь припоминаешь?» – сказал Сайкс.

«Пожалуй, самым нелепым и бессмысленным его высказыванием стало истеричное заявление о том, что мы находимся в состоянии войны с Россией последние 10 лет. Хм, надо же… Не знал, что объявление войны — это теперь прерогатива членов королевской семьи. Честно говоря, даже не подозревал об этом. Ну что ж, бывает. Принц Гарри взял на себя смелость объявить, что мы воюем с Россией. А может, дело в его совершенно неуместных комментариях по поводу отношения Дональда Трампа к этой войне?» – говорит журналист.

По его мнению, Гарри зовут на интервью вовсе не ради его «мудрости» или глубокого понимания темы, о которой он якобы рассуждает, а чтобы он мог сделать какое-нибудь нелепое, глупое, совершенно неуместное, нарушающее все устои заявление, которое обеспечит СМИ клики и заголовки.

Автор задается вопросом, знал ли Букингемский дворец о визите принца на Украину.