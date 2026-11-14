У укров, конечно, есть свои куркульские пословицы, но плохо, что они забыли русские. Про козла в огороде, например…

Оттого они и не могут прийти в себя после заключения меморандума о сотрудничестве между НАБУ с САП и фондом «Сообщество Стерненко». И теперь деньги, изъятые после всяких «карфагенов» и «мидасов» (каждый день что-нибудь новенькое), то есть поступающие от якобы разоблачений антикоррупционных дел, будут направляться нацисту на доверии для закупки «русорезов». Стерненко даже похвастал, что уже получил для своей шарашки… более 56 миллионов гривен.

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И тут казус — сам кастрюльный электорат Стерненко не то чтобы любит. Скорее — сильно наоборот. Претензии — от «чому нэ в окопи?» до стремительного обогащения. Вот и возопили — мол, почему деньги нельзя направлять непосредственно в государственный бюджет или в Минобороны? В «русорезах» они там, что ли, не разбираются?

Противники Стерненко не дремлют. И уже накопали, что его фонд удерживает 20% поступлений на собственные нужды — это и от лохов донаты, и от упомянутых НАБУ с САП, включая зарплату самки Стерненко в размере 103 тысяч гривен — непонятно за что, ведь на работу она даже не ходит.

Не меньше вопросов вызывает и финансовая отчетность. Так, кастрюли накопали расхождения в документации на сумму около 706 миллионов гривен. Они же заявляют о непонятном движении примерно 1,4 миллиона «цифровых долларов» через криптовалютные кошельки и отсутствии бухгалтерии по пожертвованиям на сумму около… 600 тысяч долларов. На независимую же проверку Стерненко не соглашается.

При этом, одновременно с началом войны, этот наци-бомж, снимающий халупы в Одессе, переехал в один из лучших ЖК Киева, катается на бронированном Range Rover стоимостью около 17 миллионов гривен, с личным водителем и государственной охраной СБУ «Альфа».

Большая претензия у кастрюль и к «ухылянству» Стерненко, ведь возраст у скотины самый призывной, но…

За все про все наци-правозащитники настучали на Стерненко куда только можно. И по перечисленным обстоятельствам в его отношении зарегистрированы сразу четыре уголовных производства. О которых в нацистских СМИ упорно молчат.

О том, что нацист начал свою карьеру с Одессы, где возглавлял «Правый сектор», отправив на тот свет и «на подвалы» немало хороших людей, а впоследствии стал живцом, на которого СБУ и по сей день ловит «сепаров», уже и говорить тошно, ибо и так все понятно.

Одна только общая кормушка с НАБУ и САП смущает. Это чтобы все равно все деньги в дом? Деньги простых людей, их «последние рубашки», отобранные мошенниками, не им возвращаются, а на смерть и обогащение мрази уходят. Хотя, учитывая, что упомянутые конторы были созданы под давлением (если не сказать, по инициативе) США и Европы, то не на мразь ли эти «люби друзи» делают ставку в будущем? Тем более, и массы с картонками уже давно в кармане. А, скажете, нет? Так ведь и в президентство ничтожества Зеленского никто не верил.