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Конфликт между США и Китаем в Юго-Восточной Азии неизбежен.

Об этом, выступая в российской коммерческой компании «Золотой Инвест Клуб», заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке, ныне профессор МГИМО Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«АСЕАН – самый жирный кусок мировой экономики, самый лакомый кусочек. Он лежит между интересами Китая и Соединённых Штатов. И ни одна из этих двух держав не может этот кусок другому отдать. Представьте себе, что Соединённые Штаты начинают доминировать в АСЕАН. У китайцев отрезаны проливы. АСЕАН – это крупнейший китайский рынок. Там живёт китайская диаспора, которая контролирует процентов 70-80 национальных экономик. А если китайцы начинают доминировать в АСЕАН, у американцев не остаётся ни одного крупного растущего рынка. Они куда будут всё своё продавать?», – сказал выступающий.

Он прогнозирует, что в этом регионе может быть как большая война, так и череда спровоцированных конфликтов, «когда АСЕАН будут рвать на части».