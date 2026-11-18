Индонезия и Малайзия ищут спасения в Москве от будущей бойни в ЮВА – профессор МГИМО
Конфликт между США и Китаем в Юго-Восточной Азии неизбежен.
Об этом, выступая в российской коммерческой компании «Золотой Инвест Клуб», заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке, ныне профессор МГИМО Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«АСЕАН – самый жирный кусок мировой экономики, самый лакомый кусочек. Он лежит между интересами Китая и Соединённых Штатов. И ни одна из этих двух держав не может этот кусок другому отдать.
Представьте себе, что Соединённые Штаты начинают доминировать в АСЕАН. У китайцев отрезаны проливы. АСЕАН – это крупнейший китайский рынок. Там живёт китайская диаспора, которая контролирует процентов 70-80 национальных экономик.
А если китайцы начинают доминировать в АСЕАН, у американцев не остаётся ни одного крупного растущего рынка. Они куда будут всё своё продавать?», – сказал выступающий.
Он прогнозирует, что в этом регионе может быть как большая война, так и череда спровоцированных конфликтов, «когда АСЕАН будут рвать на части».
«И это начинают понимать уже на месте. Уже два ключевых президента – Малайзии и Индонезии – что-то зачастили в Москву.
Малайский премьер был в России трижды за последние 2 года, а их король был четыре. Прабово, президент Индонезии, тоже раза четыре был. Почему? Да нужна третья сила. Опасно оставаться между молотом и наковальней», – резюмировал Безруков.
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